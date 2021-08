VVD-leider Mark Rutte en CDA-voorman Wopke Hoekstra wilden maandag na nieuw formatieoverleg wederom niets zeggen over de inhoud. Er heerst al weken radiostilte omdat „alles wat we er nu in het openbaar over zeggen totaal niet helpt om een kabinet dichterbij te brengen”, aldus Rutte na afloop.