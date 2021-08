Column Wim: Aanzet voor een opzet

Er is al best wel weer wat gebeurd in het Haagse sinds dat zinnetje uitgesproken werd door D66-voorvrouw Sigrid Kaag. Maar ik krijg het toch maar niet uit m’n hoofd. Even dacht ik dat het weg was, maar ineens stond het weer met grote letters op m’n netvlies. Mevrouw Kaag moest uitleggen wat VVD en D66 hadden gedaan met de opdracht om in de vakantie een regeerakkoord op hoofdlijnen te schrijven. Maar blijkbaar wilde Kaag niet al te veel verwachtingen wekken, want ze noemde het vakantieschrijfstuk „een aanzet voor een opzet voor een mogelijk regeerakkoord.”