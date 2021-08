Maastrichtse wijk in opstand tegen bouw megaloods

Inwoners van de Maastrichtse wijk Limmel protesteren zaterdag tegen de bouw van een groot distributiecentrum in hun buurt. Zij willen dat op het braakliggende terrein tussen hun wijk en de Maas woningen worden gebouwd, en geen loods van 200 bij 70 meter met 116 laaddecks voor grote trucks. De loods ontsiert volgens de boze inwoners niet alleen de wijk, het maakt de bouw van ruim 800 gewenste woningen onmogelijk en zorgt ook voor verkeersoverlast en extra fijnstof in hun wijk en de naburige Noorderbrug over de Maas.