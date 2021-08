De Britse regering overweegt immigratieregels die gelden sinds de brexit wat te versoepelen, om een ​​einde te maken aan het grote tekort aan vrachtwagenchauffeurs in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de Britse krant The Times op basis van bronnen bij de overheid. Met deze stap zou Londen gehoor geven aan een toenemende druk van supermarktketens en tal van andere bedrijven die er veel last van hebben.