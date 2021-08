De Duitse Anja Bihlmaier volgt Nicholas Collon zaterdag op als chef-dirigente van het Residentie Orkest Den Haag. Ze dirigeert haar inauguratieconcert als chef, met werk van Dvořák, Kodály en Brahms, in het Amsterdamse Concertgebouw. Pas later zal Bihlmaier (42) in het ‘eigen huis’ van het Residentie Orkest dirigeren, het nieuwe Amare in het centrum van Den Haag. Dat wordt in het najaar pas officieel geopend.