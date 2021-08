RIVM: vaccins beschermen even goed tegen opname bij Delta-variant

De coronavaccins beschermen even goed tegen ziekenhuis- en ic-opnames na besmetting met de Delta-variant van het virus als na besmetting met de Alfa-variant, stelt het RIVM op basis van onderzoek met Nederlandse vaccinatie- en ziekenhuiscijfers. De kans om als volledig gevaccineerd persoon na besmetting opgenomen te worden in het ziekenhuis is twintig keer lager dan voor een niet-gevaccineerd persoon. De kans om op een ic te belanden, is als volledig gevaccineerde 33 keer zo klein.