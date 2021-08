De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, kan later dit jaar gaan beginnen met het afbouwen van zijn grote opkoopprogramma dat wegens de coronacrisis werd opgetuigd. Maar er zal geen haast zijn bij het verhogen van de rente, zei Fed-voorzitter Jerome Powell. Hij hield een toespraak op de virtuele vergadering van centrale bankiers in Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming.