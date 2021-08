De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met bescheiden winsten aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street zijn vooral gebrand op de toespraak die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve later op de dag geeft ter ere van de Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers. De grote vraag is of hij meer duidelijkheid geeft over het moment waarop de stimuleringsmaatregelen worden afgebouwd.