Het voorarrest van de derde verdachte in de Mallorca-zaak is verlengd met negentig dagen, meldt de Rechtbank Midden-Nederland donderdag. Dit is de maximale termijn. De 18-jarige man uit Hilversum wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijk geweld tegen een 27-jarige man uit Waddinxveen, twee keer poging tot doodslag en twee keer openlijk geweld op 14 juli op het Spaanse eiland Mallorca.