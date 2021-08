Twee agenten en een verdachte, alle drie mannen, zijn ernstig gewond geraakt bij een schotenwisseling woensdagavond in de Dordtse wijk Het Reeland. „Het zag er aanvankelijk slecht uit, ze liggen nu in het ziekenhuis en hun toestand is stabiel”, aldus het Openbaar Ministerie Rotterdam. De Rijksrecherche is donderdag ter plaatse nog bezig met onderzoek.