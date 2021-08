Politieke gevangenen in Rusland krijgen dagelijks urenlang staatstelevisie en propagandafilms te verduren, zegt oppositieleider Aleksej Navalni tegen The New York Times. „Lezen, schrijven of iets anders doen is verboden. Je moet in een stoel zitten en naar de televisie kijken”, aldus Navalni, die verder klaagt over constante controle, videocamera’s alom en een cultuur van verklikken.