De ijzer- en staaletende bacterie die in het Kanaal van Gent naar Terneuzen is gevonden, is nog niet in Zeeland aangetroffen. Dat meldt Rijkswaterstaat, dat daarmee eerdere berichtgeving van Omroep Zeeland bevestigt. De MIC-bacterie is wel in de jachthaven van Zelzate aangetroffen, net over de grens met België, waar deze meerdere boten heeft aangetast.