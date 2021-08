De halfjaarresultaten van ASR werden woensdag goed ontvangen op het Damrak. De verzekeraar eindigde als grootste stijger in de AEX-index in Amsterdam. ASR was in de eerste jaarhelft minder kwijt aan schadevergoedingen en zag de nettowinst bijna verdubbelen. Ondanks de koerswinst van ASR van 4,5 procent, sloot de AEX-index in de min.