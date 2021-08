Het trage vaccineren van mensen tegen het coronavirus kan de wereldeconomie de komende jaren 2,3 biljoen dollar, omgerekend bijna 2000 miljard euro, aan verloren productie gaan kosten. Dat staat in een studie van The Economist Intelligence Unit. De grootste schade wordt volgens de onderzoekers geleden door armere landen, omdat daar de vaccinatiecampagnes veel langzamer gaan dan in rijkere landen.