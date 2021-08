Autobouwers en staalbedrijven houden verlies Nikkei beperkt

De aandelenbeurs in Tokio wist woensdag het verlies beperkt te houden dankzij sterke koerswinsten onder de autofabrikanten en staalbedrijven. Beleggers deden het verder rustig aan na het stevige herstel in de afgelopen dagen. Berichten dat Japan vanwege de aanhoudende toename van het aantal coronabesmettingen in het land de noodtoestand wil invoeren in acht nieuwe prefecturen zorgden daarbij voor enige terughoudendheid. De noodtoestand zou daarmee gaan gelden in 21 van de 47 Japanse provincies.