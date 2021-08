Sterke vraag vanuit auto-industrie helpt resultaten Kendrion

De producent van elektromagnetische componenten Kendrion heeft in het afgelopen kwartaal een sterke omzetgroei in de boeken gezet. Daarbij werd geprofiteerd van een grote vraag naar zijn producten vanuit de auto-industrie en andere industriële sectoren door het economisch herstel van de coronacrisis. Wel heeft de onderneming net als veel andere bedrijven te maken met verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen zoals chiptekorten en gestegen grondstofprijzen.