Zes mannen die worden verdacht van een gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord staan woensdag voor de rechter op een eerste inleidende zitting. De overval mondde uit in een wilde achtervolging met de politie, die eindigde in Broek in Waterland. Daarop volgde een schietpartij in een weiland bij het dorp, waarbij een 47-jarige overvaller dodelijk werd geraakt door een politiekogel.