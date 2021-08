Het nieuwe schooljaar is begonnen! Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd gaan steeds meer kinderen naar school. Toch betekent toegang tot onderwijs niet direct dat alle kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. Jaco Ottevanger, programmaleider Onderwijs en Sponsoring bij Woord en Daad: ‘Goed, christelijk onderwijs voor de allerarmsten, dat is onze missie!’