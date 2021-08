Vervoersbedrijf Keolis betaalt een schadevergoeding van 2,9 miljoen euro aan de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vanwege fraude. Keolis zou het busvervoer in de regio IJssel-Vecht gaan verzorgen, maar vorig jaar bleek dat het bedrijf opzettelijk onjuiste informatie had verstrekt en daardoor de aanbesteding had gewonnen. De provincies trokken de gunning van de concessie aan het Franse ov-bedrijf daarop in.