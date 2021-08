Prosus en ArcelorMittal helpen AEX aan nieuw record

De Amsterdamse AEX-index bereikte dinsdag een nieuw recordniveau onder aanvoering van techinvesteerder Prosus en staalconcern ArcelorMittal. Bij de middelgrote bedrijven vielen de resultaten van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis in de smaak. Daarnaast hielden beleggers de situatie in Afghanistan in de gaten. De leiders van de G7-landen bespreken onder meer de evacuatie van mensen uit het land na de machtsovername door de Taliban. Verder wordt gewacht op de jaarlijkse Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers, die donderdag begint.