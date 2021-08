Een recordaantal migranten heeft zaterdag geprobeerd vanuit Frankrijk illegaal het Kanaal over te steken naar Engeland, meldt de Britse overheid volgens de BBC. Meer dan 800 mensen probeerden de oversteek te maken, voornamelijk met overvolle gevaarlijke bootjes. Tot nu toe hebben in 2021 ruim 12.500 mensen geprobeerd illegaal het Kanaal over te varen.