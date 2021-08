Bond: Nederlandse militairen in Kabul goed voorbereid op hun taak

In Afghanistan zijn op dit moment 75 Nederlandse militairen in actie om mensen in veiligheid te brengen. Ze zijn voorbereid op hun taak en opereren vooral rond het vliegveld van de hoofdstad Kabul. „Ze zijn goed getraind, goed geëquipeerd en voeren de opdracht uit die de Nederlandse politiek ze heeft gegeven”, zei voorzitter Jan Kropf van de Bond van Defensiepersoneel, ACOM maandag. Veel meer wil hij er niet over kwijt om de militaire operatie niet in gevaar te brengen.