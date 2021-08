De GGD Gelderland-Zuid is tevreden over de toeloop naar de mobiele prikpost, die sinds maandagmorgen op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen staat. Studenten en medewerkers van de universiteit kunnen daar deze week een coronaprik halen. Voor de herhaalprik komt de GGD in de week van 13 september terug naar de campus.