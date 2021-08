Nederland heeft tot nu toe 135 mensen uit Afghanistan naar Nederland gehaald. Dat blijkt uit cijfers die de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie zaterdag hebben gepubliceerd. Het is voor het eerst dat er een overzicht is gemaakt van het aantal mensen dat is geëvacueerd sinds de Afghaanse hoofdstad Kabul weer in handen van de Taliban viel. Er wordt sinds woensdag gevlogen.