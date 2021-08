De politie is een campagne gestart in de zoektocht naar de dader of daders van de al ruim dertig jaar onopgeloste moord op Wies Hensen. De politie heeft aan de hand van verbeterde technieken een DNA-profiel samengesteld van een vermoedelijke dader, een man. Vanaf zaterdag wordt ook een nooit eerder in Nederland toegepast middel ingezet, waarmee burgers bij het onderzoek worden betrokken.