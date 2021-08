De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. Koopjesjagers sloegen hun slag nadat de beurzen de afgelopen dagen flink waren gedaald. Onzekerheid over de Delta-variant van het coronavirus en de impact daarvan op het herstel uit de crisis was een van de oorzaken van die daling. Ook de mogelijkheid van een eerder dan verwachte afbouw van de crisissteun door de Federal Reserve hing boven de markt.