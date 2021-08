Bouwbedrijf Heijmans was vrijdag een van de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf kwam weliswaar met sterke halfjaarcijfers, maar moest ook miljoenen opzij zetten voor een tegenvaller in een zaak rond de bouw van hoogspanningsmasten. Betalingsverwerker Adyen was opnieuw de koploper in de AEX-index. Donderdag kwam die onderneming met sterke resultaten en beleggers zien nog meer groeimogelijkheden.