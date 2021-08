Het vertrouwen in het coronabeleid is weer gedaald en het draagvlak voor het langer handhaven van maatregelen is gestegen. Dat zegt het RIVM op basis van eigen onderzoek, de veertiende zogenoemde meetronde dat het samen met de GGD doet. Het vragenlijstonderzoek is uitgevoerd tussen 28 juli en 1 augustus 2021, onder 37.874 deelnemers.