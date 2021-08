Facebook biedt gebruikers in Afghanistan de mogelijkheid om hun profiel op het sociale netwerk met één druk op de knop te blokkeren nu de Taliban de macht grijpen in het land. Facebookbestuurder Nathaniel Gleicher schrijft donderdag (lokale tijd) op Twitter dat het ook niet meer mogelijk is om de vriendenlijst van Facebookgebruikers die zich momenteel in Afghanistan bevinden te doorzoeken.