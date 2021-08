Energiebedrijf Vattenfall is opgetogen omdat er voor het eerst een bever is opgedoken in de Baai van Ballast, een natuurgebied dat Vattenfall beheert in Diemen. Een bever heeft schoon water nodig en een oever met veel bomen, struiken en planten. De bever bij Diemen is mogelijk afkomstig uit het Naardermeer. Het dier heeft zich nog niet definitief in de baai gevestigd, aldus het energiebedrijf.