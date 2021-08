Lastig te bestrijden bacterie via rozemarijn in Nederland beland

Een lastig te bestrijden plantenbacterie is via rozemarijn uit Portugal in Nederland terechtgekomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is bezig de geleverde plantjes op te sporen, want die moeten worden vernietigd om te voorkomen dat de bacterie zich verder verspreidt. De zogeheten Xylella fastidiosa is volgens de autoriteit schadelijk voor ruim driehonderd plantensoorten, waaronder olijfbomen, lavendel en druiven.