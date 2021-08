Waterschap Vallei en Veluwe is begonnen met het herstel van de zomerkade langs de Hoenwaard bij het Gelderse Hattem. De zomerkade bezweek tijdens het hoge water vorige maand. Het gat van ongeveer 20 meter is toen provisorisch gedicht met 350 zogenoemde bigbags met zand, omdat het waterpeil eerst moest zakken voordat de definitieve reparatie kon beginnen. Het schap verwacht dat het karwei medio september klaar is.