Bouwconcern BAM heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van de sterke vraag naar huizen in Nederland. Ook in landen als België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland gingen de zaken goed. Buitenbeentje is de Nederlandse infrastructuurtak. Door oplopende kosten van projecten was dat het enige onderdeel waar de zaken er niet beter voor stonden dan een jaar geleden.