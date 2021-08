De Europese Unie moet niet stilzitten en afwachten tot Afghaanse vluchtelingen voor de Europese buitengrenzen staan. „Dat is geen oplossing. We moeten voorkomen dat mensen via onveilige, illegale en ongecontroleerde wegen die door smokkelaars worden gerund naar de EU komen”, zegt EU-commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken). „Tegelijkertijd kunnen we mensen in direct gevaar in Afghanistan niet in de steek laten.”