Het ministerie van Defensie wil de komende tijd ongeveer drie keer per dag mensen met een vliegtuig weghalen uit de hoofdstad Kabul. Ze gaan naar een vliegveld in een ander land in de regio, en van daaruit worden ze met een groter vliegtuig naar Nederland gebracht. Dat zegt kolonel Peter Tankink, die de evacuatie coördineert vanuit het ministerie van Defensie in Den Haag.