Polen stuurt 900 militairen naar de grens met Belarus om te voorkomen dat mensen illegaal de grens oversteken. De laatste weken is het aantal vluchtelingen uit landen als Irak, Syrië en Afghanistan dat via Belarus EU-landen als Polen en Litouwen binnentrekt flink gestegen. De Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko stuurt de migranten de grens over als tegenactie voor EU sancties tegen het land.