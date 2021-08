Op vrijdag 10 september wordt in de tuin van de hervormde pastorie aan de Kerksingel in het Groningse Oostwold een nieuwe kerkklok gegoten. Het is een replica van de middeleeuwse klok van Oostwold die in het depot van het Groninger Museum bewaard wordt. Dat meldt de Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold die alle monumentale bezittingen van de hervormde gemeente Oostwold beheert.