Zara (19) begonnen aan recordpoging solovlucht rond wereld

De 19-jarige Zara Rutherford is in het Belgische Kortrijk opgestegen voor een wereldrecordpoging om als jongste vrouw solo de wereld rond te vliegen. De tocht in een ultralicht sportvliegtuigje overbrugt meer dan 51.000 kilometer, zal ongeveer drie maanden duren en voert de Vlaams-Britse door 57 landen over vijf continenten. „Ik ben wel een beetje bang om eenzaam te zijn,” vertelde ze op de radio voor ze achter de stuurknuppel klom. „Maar ik denk dat ik vooral mijn kat ga missen.”