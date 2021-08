Bijna alle wandel- en fietspaden in Zuid-Limburg weer begaanbaar

Bijna alle wandel- en fietspaden in Zuid-Limburg zijn weer begaanbaar. Door de overstromingen en hoosbuien in juli waren veel paden versperd en onbegaanbaar door modderstromen, omgevallen bomen en afgebroken of laaghangende takken. Meer dan honderd vrijwilligers hebben de paden sindsdien gecontroleerd op hun begaanbaarheid. In totaal controleerden ze 2175 kilometer aan paden en routes, maakte Visit Zuid-Limburg dinsdag bekend.