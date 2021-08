De politie heeft een 32-jarige Arnhemmer aangehouden voor het chanteren van een 23-jarige Bredanaar met naaktfoto’s. De Bredanaar had seksueel getinte foto’s naar de verdachte gestuurd, waarna die geld eiste van het slachtoffer. De Arnhemmer werd maandagavond door een agent in burger gearresteerd op de Sophiastraat in Breda, meldt de politie.