Het kabinet maakt zich „ernstig zorgen” over Nederlanders in Afghanistan en de situatie van Afghanen die voor Nederland of de bondgenoten hebben gewerkt. Dat schrijven de demissionaire ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) in een brief aan de Tweede Kamer.