In De Telegraaf van 9 juni hekelde cultuurfilosoof Sebastian Valkenburg het klimaatpessimisme, dat als een virus om zich heengrijpt. Hij hoort ondergangstaal en betwijfelt of dat aanzet tot gedragsverandering. Eerder ziet hij gelatenheid en wanhoopsstemming. We deprimeren jongeren met apocalyptische verhalen.