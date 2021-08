VS sturen 1000 extra militairen naar Kabul

De Verenigde Staten sturen duizend extra militairen naar de Afghaanse hoofdstad Kabul, om zo de troepenmacht daar te vergroten naar 7000 mensen. Ze moeten onder meer helpen bij de nu nog onderbroken evacuaties. Het is de bedoeling dat ongeveer 30.000 personen in veiligheid worden gebracht: 22.000 naar de VS, 8000 naar andere landen, melden Amerikaanse media. Het gaat om ambassadepersoneel, Amerikaanse burgers, Afghaanse ex-werknemers van de Amerikanen en andere mensen die nu een groot risico lopen op wraak door de radicaalislamitische Taliban, die de macht in het land heroverden.