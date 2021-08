Twee verdachten van explosies bij Poolse supermarkten staan maandag terecht bij de rechtbank in Alkmaar. De twee Amsterdammers Antonio N. (26) en Hyron A. (20) worden verdacht van aanslagen op Poolse supermarkten in Heeswijk-Dinther op 8 december 2020, in Beverwijk op 12 december 2020 en op 4 januari dit jaar in Tilburg.