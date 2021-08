De Verenigde Staten hebben de evacuatie van hun ambassade in Kabul afgerond. Nadat de hele dag helikopters af en aan hadden gevlogen, is in de nacht van zondag op maandag als laatste daad de Amerikaanse vlag op het gebouw gestreken. Bijna al het ambassadepersoneel is naar de luchthaven van Kabul gebracht, in afwachting van verdere evacuatie.