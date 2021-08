Nog een Chinees staatsmedium bekritiseert game-industrie

Opnieuw heeft een Chinees staatsmedium de gamesector in het land vermanend toegesproken. China zou het toezicht op online computerspellen nog strenger moeten maken en een zerotolerancebeleid moeten hebben voor spellen die de Chinese geschiedenis niet goed weergeven, stelt de Chinese staatszender China National Radio (CNR) in een redactioneel commentaar op de website. Het commentaar versterkt de angst dat de Chinese gamesector het volgende doelwit is van toezichthouders die steeds strenger beleid maken.