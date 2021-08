De ontvoering van een 56-jarige man uit Hoofddorp, die door de daders voor iemand anders was aangezien, had mogelijk te maken met een grote partij cocaïne die eind juli werd onderschept in de haven van Antwerpen. Het Openbaar Ministerie (OM) laat dat weten. De persoon die de ontvoerders mogelijk op het oog hadden, heeft zich afgelopen week gemeld bij de politie.