Nieuwe cao voorkomt staking bij ’s werelds grootste kopermijn

Een op handen zijnde staking bij Escondida, de grootste kopermijn ter wereld in Chili, is afgewend. Het is de belangrijkste vakbond, die duizenden werknemers vertegenwoordigt, gelukt een nieuwe cao af te sluiten met mijnbouwbedrijf BHP Group. Volgens de vakbond is er een „nagenoeg unanieme” toezegging gedaan voor een nieuwe cao, voorgesteld door het bedrijf. De prijs van koper stond de afgelopen weken onder druk vanwege de mogelijke staking.