Jupiter is de komende tijd extra goed zichtbaar, meldt Weeronline. Aanstaande vrijdag staat de grootste planeet van ons zonnestelsel op één lijn met de aarde en de zon. Doordat ze dan ook relatief dicht bij elkaar staan, lijkt Jupiter „extra groot en helder”. Dat is ook al het geval voordat de zon en de twee planeten met elkaar in een lijn staan, en in de weken daarna, aldus de meteorologen van het weerbureau.