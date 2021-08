De CoronaCheck-app, de app waarmee mensen kunnen aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn of hersteld van corona, is tot 8 augustus 8,23 miljoen keer gedownload. Dat komt neer op ruim 47 procent van de Nederlandse bevolking, meldt minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn pakweg 18 miljoen QR-codes mee aangemaakt.